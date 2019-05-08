Симптоми, які вказують на збій в роботі печінки

Не пропустіть ці сигнали!

Печінка є важливим органом для виведення токсинів і відходів з вашого організму, інформує Ukr.Media.

Якщо вона працює погано, то накопичуються токсини, що отруюють організм. Знешкоджувати їх змушена імунна система, яка «відволікається» від своєї безпосередньої роботи: боротьби з вірусами і бактеріями. На цьому тлі будь-які захворювання набувають хронічну уповільнену течію.

Ось деякі з ранніх ознак того, що ваша печінка не в порядку.

Знак 1: Незрозуміле збільшення ваги

Якщо пошкоджена печінка, вона не може якісно виводити токсини, що атакують організм. І вона зберігає ці невідфільтровані токсини в жирових клітинах. У 60% людей із зайвою вагою діагностується жировий гепатоз печінки.

Знак 2: Алергія

Кожен раз, коли ваше тіло відчуває, що щось не так, печінка виробляє антитіла. Роль цих антитіл полягає в тому, щоб атакувати алергени і змусити їх зникнути. Однак, якщо печінка працює мляво, вона не зможе це зробити. Ці алергени будуть розвиватися в організмі, тому що печінка занадто зайнята чимось іншим.

Потім ваш мозок відправить сигнал вашій печінці, повідомляючи, що ці алергени шкодять організму, і він позначає алергени для видалення. Однак печінка не може закінчити роботу. Занадто велика кількість гістаміну стає проблемою, і в цей момент ви починаєте відчувати запаморочення, а також такі симптоми, як головний біль, туманність і свербіж.

Знак 3: Хронічна втома

Коли справа доходить до проблем з печінкою, хронічна втома є найбільш поширеним симптомом. Токсини порушують обмін речовин у м’язах, викликаючи втому і різні болі. Більше того, ця втома стає ще більше, коли з токсинами починає боротися імунна система.

Знак 4: Надмірне потовиділення і запах поту

При перевтомі печінка нагрівається. Оскільки це великий орган, коли стає жарко, все тіло теж стає гарячим. Його спосіб охолодження — надмірне потовиділення. Це потовиділення може призвести до запаху поту.

Знак 5: Прищі

Через гормональний дисбаланс, який може бути викликаний токсинами, на тілі з’являються прищі.

Знак 6: Смердюче дихання

Неприємний запах з рота може бути ознакою поганої роботи печінки.

Якщо у вас є хоча б один з цих симптомів, важливо відвідати лікаря, щоб перевірити, чи нормально функціонує ваша печінка.

Ви можете страждати від дисфункції печінки, якщо ви завжди відчуваєте себе виснаженими або перевантаженими негативними емоціями. Однак примхливість, розлад травлення і хронічна втома можуть сигналізувати і про інші проблеми. Але очищення печінки ще нікому не шкодило.

Джерело: Ukr.Media