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У Донецьку пролунав смертельний вибух у лікарні: деталі ПП

08.05.2019

В окупованому Донецьку в колишньому обласному наркодиспансері пацієнт підірвав гранату.

Як передають «Новини Донбасу» з посиланням на власні джерела, в результат вибуху постраждав головний лікар диспансеру Ігор Циба, отримавши серйозні поранення.

Винуватцеві вибуху було 60 років, він раніше брав участь у бойових діях у лавах незаконних збройних формувань «ДНР».

Терористи, які називають установа «республіканським наркологічним центром», про інцидент замовчують.

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