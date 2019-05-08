У Донецьку пролунав смертельний вибух у лікарні: деталі ПП

В окупованому Донецьку в колишньому обласному наркодиспансері пацієнт підірвав гранату.

Як передають «Новини Донбасу» з посиланням на власні джерела, в результат вибуху постраждав головний лікар диспансеру Ігор Циба, отримавши серйозні поранення.

Винуватцеві вибуху було 60 років, він раніше брав участь у бойових діях у лавах незаконних збройних формувань «ДНР».

Терористи, які називають установа «республіканським наркологічним центром», про інцидент замовчують.