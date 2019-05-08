Котвицький йде на захід

Оточення Арсена Авакова може заробити на газовому промислі Львівщини.

Наприкінці минулого тижня Державна служба геології та надр реалізувала через майданчик ProZorro права на розробку відразу шести великих ділянок вуглеводнів. Безумовним фаворитом цих торгів стало ПАТ «Укргазвидобування», выкупившее п’ять спеціальних дозволів на користування надрами: Північно-Єфремівська, Добренская, Ополоновская-1 і Калюжна-1 нафтогазові площі, а також Кадобнянское родовище.

Завдяки цьому портфель ліцензійної діяльності державної компанії зріс у цілому на 650 кв км, але для «Укргазвидобування» важливіше не площа наділів, а те що вони в собі містять. «З цих п’яти ділянок найперспективніша це Північно-Єфремівська площа. За оцінними даними, вона містить великі запаси газу, але на великих глибинах – потрібно бурити свердловини понад 5 км», – повідомило джерело в «Укргазвидобуванні».

За його даними, Північно-Єфремівський ділянка знаходиться в декількох кілометрах від найбільшого газоконденсатного родовища держкомпанії – Шебелинського. Це, з одного боку, дає підставу розраховувати на «плодючість» щойно придбаної площі, а з іншого – дозволяє мінімізувати витрати на будівництво інфраструктури, оскільки на цій території у ПАТ є мережа трубопроводів, через які в магістральну систему передається видобутий газ.

Так чи інакше, але поки що перспективність Північно-Єфремівського площі вимірюється не доходами, витратами: за право володіння цією ділянкою «Укргазвидобування» заплатила відразу 50 млн грн. Це в 2 рази більше сумарної вартості решти 4 ліцензій, які придбало ПАТ.

Незважаючи на очевидну активність «Укргазвидобування» на торгах Держгеонадр, крім цієї компанії увагу до себе привернув ще один гравець. Мова йде про харківському ТОВ «Єдина нафтогазова компанія» (ЕНК), яке на торгах ProZorro застолбило за собою великий нафтогазоносну ділянку на Львівщині – Дрогобицьку площа. За право розробляти її протягом 20 років «Єдина нафтогазова компанія» погодилася заплатити 15,7 млн грн.

За даними оцінка запасів цієї території не здійснювалася, але є підстави вважати її высокоперспективной. Так, в її межах за часів СРСР було пробурено 11 свердловин, більшість з яких показали наявність газу. Крім того, Дрогобицька площа буквально оточена інфраструктурою, з допомогою якої можна транспортувати здобуті на ній вуглеводні.

«Ця ділянка перетинає газопровід, що йде від газорозподільної станції «Дрогобич» до Опарскому підземного газосховищу. Тому проблем з видачею газу з цієї території в них не буде», – говорить джерело в Держгеонадр.

До цієї перемоги про «Єдиної нафтогазової компанії» на газовому ринку нічого не було відомо. Враховуючи, що вона створена всього три роки тому, це не дивно, але відсутність у підприємства досвіду роботи з газовими проектами не дає приводу переносити відповідну паралель на його неофіційних кураторів. Так, номінальним власником ЕНК зареєстрована Галина Сердюк – екс-голова ревізійної комісії нині ліквідованого Харківського канатного заводу, бенефіціаром якого є харківський байкер Олександр Настенко, відомий також як «Саша Харківський». Знаючі люди відносять його до орбіті народного депутата від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького, якого називають довіреною особою глави МВС Арсена Авакова. Власне, саме з іменами двох останніх харків’ян джерела і пов’язують ТОВ «Єдина нафтогазова компанія».

Для газових баронів першої столиці це далеко не єдиний «блакитний стартап». Так, до останнього часу харків’яни займалися розвитком ТОВ «Ангро Інвест», яке ще з 2016 р. претендувало на оформлення на себе цілої плеяди родовищ газу.

На тлі «Ангро Інвест», ЕНК зі своєю єдиною газоносної площею виглядає скромно. Але, по-перше, ніхто не сказав, що ця компанія не буде надалі перемагати на конкурсах ProZorro. По-друге, Дрогобицька площа, відтепер стала вотчиною «Єдиної нафтогазової компанії», по праву вважається однією з найперспективніших у регіоні: за даними джерела в Держгеонадр, уздовж всієї північно-східної межі цієї ділянки інтенсивно здійснюється промисел вуглеводнів, включаючи його видачу з Більче-Волицкого родовища – однієї з найбільших покладів блакитного палива на Західній Україні.