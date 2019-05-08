У Луценка зацікавилися відпочинком Ситника в мисливських угіддях і готують протокол

Генеральна прокуратура (ГПУ) готує протокол про адміністративне порушення відносно директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Як тільки протокол буде готовий, його направлять до Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Адмінпротокол стосується відпочинку Ситника в мисливському господарстві в Рівненській області, який нібито оплатили інші люди і директор НАБУ не вказав суму в декларації.

За словами джерела, факт відпочинку підтверджено протоколом допиту третьої особи.