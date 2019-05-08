Facebook планує оновити дизайн: як буде виглядати

Компанія Facebook показала оновлений дизайн своєї соцмережі.

Подія трапилася на щорічній конференції в Каліфорнії, передає портал Мединяня. У новій версії більше не буде звичної синьої «шапки», сайт стане візуально легше за рахунок світлого оформлення. Але для любителів різноманітності передбачена і темна тема.

Групи Фейсбуку обіцяють наділити новими функціями: у спільнотах про роботу з’явиться шаблон оголошень про вакансії, а ігрові отримають відділи для чату.

Facebook анонсувала ще дві нові функції: пошук друзів за інтересами, у тому числі функцію Meet New Friends, яка поки що знаходиться на стадії тестування.

Також компанія обіцяє додати вкладку з подіями. Це дозволить людям дізнатися, що відбувається поруч, олучать рекомендації і координувати свої дії з друзями.

Нова версія під назвою FB5 обіцяють випустити для гаджетів вже незабаром.

Нагадаємо, Facebook запускає власну криптовалюту.

Називається вона Facebook stablecoin. Представники компанії вже провели переговори з Visa, Mastercard і оператором платежів First Data про залучення 1 млрд доларів для забезпечення токенів. Крім того, нова криптовалюта буде забезпечена доларом.

До розробки приступили в Facebook близько року тому. Проект кріптовалюти буде називатися Project Libra.

При цьому Facebook обіцяє надати комісію, яка буде нижчою, ніж комісія кредитних карт.

Також нагадаємо, що соціальна мережа Facebook незабаром збирається виплачувати винагороди користувачам – заробити можна буде на перегляді реклами.

Передбачається, що виплати будуть проводитися в спеціально розробленій криптовалют.

Проект носить назву Project Libra. Створенням унікальної кріптовалюти для Facebook вже займаються платіжні системи Visa і Mastercard. Про це повідомило агентство Bloomberg.

На даний момент відомо, що це буде особливий тип кріптовалюти, курс якої прив’язаний до курсу долара. Це має знизити волатильність цифрового активу і допомогти компаніям у просуванні своїх товарів. Сьогодні більшість користувачів воліють блокувати рекламні банери, використовуючи для цього спеціальні розширення в браузері.

Нагадаємо, у Google Chrome знайшли небезпечну вразливість: під загрозою мільйони користувачів.

Як повідомляв Hyser, Xiaomi Mi Band 4 Pro отримає унікальну функцію.

Також Hyser писав, що Samsung випустить смартфон з трьома екранами.