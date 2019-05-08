Медики назвали простий спосіб схуднути без дієт і спорту

Вчені розповіли про незвичайний спосіб схуднення.

Цей спосіб скидання ваги запропонований британськими вченими, передає портал Телеграф.

Суть методу полягає в переривистому утриманні від їжі. Експерти рекомендують тривала перерва між прийомами їжі. Режим голодування повинен тривати 14-16 годин. Особливо легко протриматися, якщо пити багато води, а також спати під час перерви.

Перевагою такого методу в тому, що він не вимагає спортивних занять, а також строгих дієт.

Нагадаємо, данські вчені з Університету Копенгагена заявили про розробку вакцини, яка призводить до зниження ваги.

Медики, які працювали над створенням вакцини розповіли, що тепер всі бажаючі можуть втратити зайві кілограми без дієт і важких силових тренувань.

Крім того, наголошується, що вчені активно зайнялися дослідженням інтерлейкіну 6 — протизапального цитокіну, який стимулює реакцію імунної системи на знищення чужорідних подразників.

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Відомо, що розробка цього білка посилюється лише при виконанні важких фізичних вправ. Вчені вважають, що цей білок послужить пусковим механізмом для спалювання жирів. Розроблений вченими препарат всю накопичену енергію спрямовує на позбавлення від зайвої ваги.

Також вчені розповіли і про сам механізм схуднення при введенні вакцини. Зокрема, після отримання медичного препарату організм отримує сигнали щодо активізації роботи клітин, які починають позбуватися від підшкірного жиру.

На думку дослідників, цей препарат може замінити тривалі і виснажливі тренування в залі. В даний час фахівці планують провести тестування нового препарату на тваринах.

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