Microsoft зробить Word ще розумнішими: з’явиться нова функція

Корпорація Microsoft повідомила про впровадження в Word штучного інтелекту.

Судячи за заявою розробників, завдяки це функції, можна буде правити не тільки граматичні, але й стилістичні помилки. Про такому цікавому оновлення стало відомо на конференції Build 2019, пише gagadget.

Нова розробка отримала назву «Ідеї» і поки працює тільки для онлайн-версії текстовика. Крім виявлення граматичних помилок, вона може запропонувати переписати фразу, підібрати синонім або альтернативне вираження. До того ж, нейромережа вміє пояснити абревіатури і виділяти ключові моменти тексту для максимального комфорту читача. Всі рекомендації будуть поступово поліпшуватися в ході навчання ІІ.

Тестування «Ідей» розпочнеться у червні для передплатників Office 365. Повноцінний реліз заплановано на осінь 2019 року. Про підтримку інших мов, крім англійської, поки не повідомляється.

До слова, Microsoft блокує оновлення Windows 10. Мова йде про майбутнє оновлення 10 May 2019 Update. З’ясувалося, що комп’ютери, що працюють під управлінням Windows 10 1803 або 1809 із зовнішнім USB-накопичувачем або SD-картою, при спробі оновитися до 1903 отримають повідомлення про помилку. Причина криється в некоректній роботі механізму перепризначення дисків. Тому Microsoft заблокувала можливість установки апдейта на такі ПК, хоча повністю.

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Технології

Тим часом, стало відомо, що компанія Microsoft підвищила мінімальні системні вимоги для установки Windows 10 до 32 ГБ. Так, до травневого оновлення програма вимагала трохи об’єму пам’яті для інсталяції – всього 16 ГБ.

Microsoft сильно постаралася, щоб зробити «десятку» дуже компактною, щоб вона вмістилася на дешевих планшетах. Але в травні апетити операційної системи сильно зростуть, що 32 ГБ їй буде впритул.

Нагадаємо, стало відомо, коли Microsoft оновить Windows 10.

Раніше Hyser писав про те, що операційна система Windows 10 в даний момент є найпопулярнішою в своєму класі.

Також Hyser повідомляв, що стало відомо, що відбувається в інтернеті за одну хвилину.