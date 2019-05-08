Вчені знайшли найдавніше комаха: йому десятки мільйонів років

Дослідження проводили вчені з національного музею Болгарії.

Шматок бурштину, який досліджували фахівці, був виявлений в М’янмі. Знайдена багатоніжка належить до виду, який раніше був невідомий, проте відноситься до загону Callipodida. На думку дослідників, комахи з’явилися по закінченню Крейдяного періоду. Причиною цього стало зростання квіткових рослин. Вчені стверджують, що перші багатоніжки могли з’явитися близько сімдесяти мільйонів років тому, інформує POLITEKA.

Вчені знайшли найдавніше комаха

Особина, яка була знайдена вченими в шматку бурштину з М’янми, є найдавнішим представником даного виду відомим сучасній науці. Воно проживало на Землі ще 99 мільйонів років тому.

До сучасних видів дану багатоніжку не виходить приписати також з-за морфологічних ознак; вона мала складні очі складаються з 5 омматидий. А ось у її найближчих родичів із загону Callipodida було не більше 30 омматидий.

На думку дослідників, комахи з’явилися по закінченню Крейдового періоду

Раніше повідомлялося, що в Мережу потрапило фото рідкісної гусениці. Дослідження показали, що навіть маленькі безхребетні істоти здатні себе захистити. Приміром, у лісах Коста-Ріки живуть гусениці, які здатні налякати тропічних птахів. Вони навчилися це робити з допомогою страшних очей, які сформувалися в ході еволюції.

Ще з допомогою наслідувальної забарвлення, мімікрії, комахи втираються в довіру до жертви і завойовують увагу протилежної статі.

Американські дослідники описали маскарад, який влаштовують гусениці і лялечки метеликів. Це порівнюють з маскарадом, тому що вони носять на собі маски з великими очима або страшними пиками. Птах-хижак, зіткнувшись дзьобом з такою мордою, воліє не ризикувати і залишитися голодною.

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Щоб зрозуміти, як абсолютно незрозумілі «цятки» можуть врятувати личинку, потрібно уявити себе маленьким тропічної пташкою.

У пошуках їжі птиці досліджують потаємні куточки під листям і між гілочок. В умовах поганого освітлення пташка може просто не відрізнити намальовані очі від справжніх.

«Якщо б ви були двенадцатиграммовой пташкою, яка вишукує собі поживу під листочками і серед гілочок в тропічному лісі, ви б зовсім інакше сприйняли ці милі мордочки», — говорить керівник дослідження.

Нагадаємо, що в Мережу потрапили фото з Київського Зоопарку.

Раніше Hyser повідомляв, що мисливець піймав змію з трьома очима.

Також Hyser писав, що вчені виявили самого тихого динозавра на Землі.