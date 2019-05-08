Як запобігти появі прищів: важливі рекомендації по догляду

Кожна дівчина в свій час стикається з проблемою акне.

Це такий медичний термін для прищів. Причина їх появи, забиті мертвими клітинами і шкірним салом пори, пише 24tv.ua.

У результаті ваша шкіра стає відмінною їжі для бактерій, які починають там розмножуватися. В результаті з’являються різного роду запалення, почервоніння і набряки, розповів терапевт, кардіолог і дієтолог Філіп Кузьменко.

Чому з’являються прищі?

Існує кілька причин:

Підвищена продукція шкірного сала

Волосяні фолікули забиваються жиром і мертвими клітинами

бактерії;

Надмірна активність гормонів (найчастіше андрогенів)

Неправильна дієта (зловживання вуглеводами, особливо швидкими: булки і

шоколад)

Стрес.

Як уникнути прищів?

Від того, наскільки якісно ви дбаєте про свою шкіру, безпосередньо впливає на появу у вас прищів.

Мийте обличчя не частіше, ніж 2 рази в день. Коли ви часто миєте обличчя, то позбавляєте його захисного шару шкірного сала, яке воно виділяє і бактеріям ставати легше розмножуватися. Використовуйте теплу, а не гарячу воду і не використовуйте мило. Замість цього використовуйте спеціальні мила для особи. Не очищайте своє обличчя чим попало, так ви можете зробити тільки гірше.

Не тисніть і не видавлюйте прищі. Так ви швидше за все просто расковыряйте прищ і навіть можете занести інфекцію.

Уникайте косметики і засобів для догляду за шкірою на масляній основі. Використовуйте тільки некомедогенный тональний крем.

Лікування акне

Якщо у вас чисте обличчя і дуже рідкісні висипання, ви можете спробувати безрецептурні засоби, при цьому використовуючи декілька препаратів одночасно:

Ретиноїди (адапален або тазаротен).

Антибіотики у вигляді кремів (Бензиола пероксид).

Азелаинова кислота.

Часто ефективним є комбінація цих груп препаратів.

Варто зазначити, що в перші тижні після початку лікування кількість вугрів може збільшитися – це нормально, потрібно продовжувати лікування. А от якщо з’явиться алергічна реакція, то лікування слід припинити.

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Головне

Єдиного універсального рецепту не існує – треба шукати те, що підходить вам. Якщо вугри не пройшли через 3 місяці або у вас вони великі і їх багато – зверніться до дерматолога або косметолога.

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