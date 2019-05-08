Подержанные авто составили 77% авторынка Украины

С начала года в Украину ввезли более 200 тысяч подержанных легковых авто. Половина из них – старше 10 лет.

Доля подержанных авто на рынке Украины в апреле выросла в 3,5 раза по сравнению с апрелем прошлого года – до 22,5 тысяч единиц. При этом их доля на рынке легковых авто (с учетом новых) увеличилась на 28% – до 77%. Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Половину этих регистраций составили автомобили старше 10 лет.

Отмечается, что в апреле украинцы отдавали предпочтение автомобилям с дизельными двигателями – их доля составила 53% первичных регистраций импортированных авто с пробегом, тогда как доля авто с бензиновыми авто – 35%, автомобилей с ГБО – около 9%, и 3% пришлось на электромобили и гибриды.

Лидером месяца стал Volkswagen (3,7 тыс.), на втором месте Skoda (1,848 тыс.), на третьем – Renault с результатом (1,821 тыс.).

Высоким спросом также пользовались автомобили марок Opel (1,777 тыс.) и Ford (1,55 тыс.).

Наиболее популярными марками импортного секонд-хенда в апреле были: Volkswagen Passat – 1,514 тыс. ед., Skoda Octavia – 1,15 тыс. и Renault Megane – 1,138 тыс.

По данным ассоциации, всего за четыре месяца текущего года регистрации подержанных иномарок возросли в 8,2 раза по сравнению с тем же периодом 2018 года, до 206,93 тыс. ед.

Накануне стало известно, что объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине снизился на 16% и составил 3398 машин.

В целом в первом квартале 2019 года в Украине зарегистрированы более 18 тысяч новых автомобилей на сумму $550 млн.

Источник – korrespondent