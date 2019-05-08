Один воїн ЗСУ загинув, двоє – дістали поранення від початку доби на Донбасі в результаті ворожих обстрілів, – прес-центр ООС

Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил (ООС) залишається контрольованою.

“Від початку доби ворог 13 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, крупнокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї”, – повідомлення прес-центру ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог шість разів обстріляв позиції Об’єднаних сил: двічі з мінометів калібру 120 мм поблизу Авдіївки; з мінометів калібру 82 мм, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – біля Водяного; з автоматичних станкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу Гнутового; з ручних протитанкових гранатометів – у районі Новоселівки-2; зі стрілецької зброї – поблизу села Богданівка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил сім разів: чотири рази з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм (поблизу Новозванівки і Попасної); протитанкових ракетних комплексів і крупнокаліберних кулеметів (біля Новозванівки), бойових машин піхоти і автоматичних станкових гранатометів (поблизу Попасної); зі снайперської зброї (біля Південного); зі стрілецької зброї – в межах ділянки розведення сторін поблизу Станиці Луганської.

“Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, двоє дістали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. В межах ділянки розведення у Станиці Луганській Об’єднані сили вогонь у відповідь на обстріл не відкривали. Втрати противника уточнюються”, – йдеться в повідомленні.

Джерело – censor.net