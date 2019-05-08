Британія візьме участь у виборах в Європарламент

Великобританії не доведеться брати участь, якщо депутати затвердять угоду про Brexit.

Великобританія повинна буде взяти участь у виборах у Європарламент, так як вже очевидно, що не вистачить часу для ратифікації угоди про вихід з ЄС у парламенті.

Голосування призначено на 23 травня, але прем’єр-міністр Тереза Мей заявляла, що у Великобританії не доведеться брати участь, якщо депутати затвердять угоду про Brexit.

Але сьогодні міністр у справах уряду Девід Лідінгтон заявио, що, на жаль, “не вдасться завершити цей процес до дати, коли Великобританія зобов’язана взяти участь у виборах.

“Ми подвоїмо наші зусилля…щоб переконатися, що відстрочка після цього буде як можна коротше. В ідеалі ми хотіли б опинитися в ситуації, коли ці члени Європарламенту ніколи не займуть свої місця в Європейському парламенті”, – сказав Лідінгтон, маючи на увазі британських євродепутатів.