Відомий візажист перетворила губи картини: новий рівень мистецтва

Американська візажистка Райан Келлі малює на своїх губах відомих телегероїв, цим виводить мистецтво макіяжу на абсолютно новий рівень.

Келлі заснувала компанію Blend Makeup Artistry. Практикує і удосконалює навички губного живопису протягом останніх 4 років, повідомляє gazeta.ua.

У 2015 році вона вирішила опублікувати фотографію своїх губ з вірусною «Лівої акулою», вперше представила Кеті Перрі. Келлі зараз має 78 тисяч передплатників в Instagram.

Раніше повідомлялося, що 17-річний італієць Джанлука Біскотті представив серію виразних макіяжів для губ. Його роботи відрізняються дизайном і декором. Хлопець малює квіти, хмари, абстракції і геометричні малюнки. Під кожним фото автор розповідає про своїх емоціях, техніку і використану косметику.

Також з’явилася інформація про те, що Кейт Міддлтон з’явилася на публіці в незвичайних коштовностях. 1 травня герцогиня відвідала новий дитячий Центр передового досвіду при Національному центрі дітей і сім’ї Ганни Фрейд. Ця організація багато років допомагає дітям з психічними проблемами, а Кейт давно є її опікуном.

Герцогиня виглядала в цей день чудово у приталеній сукні темно-зеленого кольору свого улюбленого дизайнера Емілії Викстед. Пару весняному зеленому сукні склали нюдовые замшеві туфельки на підборах і такого ж кольору клатч. Волосся Кейт поклала вільними хвилями, а її макіяж був майже невидимим, — ледь помітні стрілки на повіках, туш і нейтральна напівпрозора помада.

Для візиту в центр герцогиня вибрала пам’ятні для неї коштовності: сережки Kiki McDonough з 6-каратним зеленими аметистами і маленькими діамантами — їх Кейт подарував принц Вільям на перше спільне Різдво, і кільце, коли-то належить принцесі Діані.

Комаровський попередив про небезпеку антибіотиків: «наводить на грань катастрофи»

Суспільство

Знаменитий перстень з білого золота з блакитним сапфіром і чотирнадцятьма діамантами багато значить для Кейт і всієї королівської родини. Діана обрала його в каталозі Gerrard з нагоди заручин з принцом Чарльзом у 1981 році. Після трагічної загибелі Діани прикраса дісталося принцу Вільяму. А в 2010 році вона була на безіменному пальці Кетрін, коли та сказала принцу заповітне «так».

Нагадаємо, що Іванка Трамп здійснила офіційний вихід і здивувала яскравим макіяжем.

Раніше Hyser повідомляв, що перша леді Йорданії і ікона стилю королева Ранія в черговий раз продемонструвала ідеальний образ.

Також Hyser писав, що королева Іспанії показала приклад всім модницям.