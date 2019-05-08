Батько Меган Маркл зробив несподівану заяву про народження онука: «Боже, бережи королеву»

Томас Маркл, який в пресі, заробив славу скандаліста, бажаючого заробити на імені своєї знаменитої дочки, висловився про народження онука.

74-річний батько герцогині Сассекской, яка народила сина, відреагував на новину зворушливим привітанням, інформує POLITEKA.

«Я пишаюся тим, що мій новий онук народився в британській королівській сім’ї, і я впевнений, що він виросте, щоб служити короні і народу Британії з благодаттю, гідністю і честю. Боже, благослови дитини, а я бажаю йому здоров’я і щастя. Мої вітання моєї улюбленої дочки герцогині Меган і принцу Гаррі і Боже, бережи королеву», – таке повідомлення опублікував батько Меган.

74-річний батько герцогині Сассекской відреагував на новину зворушливим привітанням

Зазначимо, що мати Меган Маркл заздалегідь прилетіла з Лос-Анджелеса до Лондона, щоб допомагати доньці після народження малюка.

Також додамо, що після того, як 37-річна Меган вийшла заміж за принца Гарії, у нього зіпсувалися стосунки з рідним батьком.

Після того, як Меган вийшла заміж за принца Гарії, у нього зіпсувалися стосунки з батьком

Той почав роздавати наліво і направо інтерв’ю, в яких звинувачував дочка, що вона загордилась після заміжжя і не хоче знати тепер ні його ні своїх родичів.

За словами Томаса Маркла, він не раз намагався додзвонитися до дочки, надсилав їй листи і робив спроби зустрітися особисто. Однак, Меган йшла у відмову.

Приблизно такі ж скандальні інтерв’ю давала і сестра Меган Маркл Саманта. Вона також розповідала журналістам, що мало не відмовилася від сім’ї після того, як стала королівською невісткою.

Комаровський попередив про небезпеку антибіотиків: «наводить на грань катастрофи»

Суспільство

Як ми писали раніше, в той час, як Меган народжувала, тисячі фанатів королівської сім’ї приїхали в містечко, де знаходиться маєток герцогів, щоб першими привітати Маркл і принца Гаррі з їх народженням першої дитини.

Британці ночують на вулиці біля нового будинку Меган і Гаррі. Вони вже були готові співати і гучно святкувати народження королівського спадкоємця. З такою заявою виступив королівський відданий фанат Джон Лугери.

Раніше повідомлялося, що 34-річний британський принц Гаррі і 37-річна Меган Маркл вперше стали батьками. Первісток королівської чети народився 6 травня о 5:26 ранку. Про це повідомляється на офіційній сторінці герцогів Сассекских в Instagram.

«Ми раді повідомити, що герцог і герцогиня Сассекские вперше стали батьками рано вранці 6 травня 2019 року… Герцогиня і дитина здорові, подружжя дякують громадськість за підтримку в цей особливий час у їх життя», – йдеться в джерелі. Відзначається, що вага новонародженого малюка складає 3,26 кг.

Інформацію про народження дитини підтвердив і принц Гаррі. «Меган і я стали батьками хлопчика сьогодні», – сказав онук британської королеви.

На офіційній сторінці королівської сім’ї в Instagram зазначається, що королева Єлизавета II, її чоловік герцог Единбурзький, принц Вільям і Кейт Міддлтон, леді Джейн Феллоуз, граф Спенсер і леді Сара Маккоркодейл в захваті від новини. Також наголошується, що мати Меган Дорія Регланд знаходиться в Фрогмор-хаус з представниками королівської сім’ї.

Про те, що пара чекає на появу малюка, повідомили представники королівської сім’ї в жовтні. Майбутні батьки дізналися радісну новину, коли повернулися з короткого медового місяця в Африці.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон планує завагітніти четвертою дитиною.

Як повідомляв Hyser, Меган Маркл потрапила в гучний скандал, привітавши принцесу Шарлотту з днем народження.

Також Hyser писав, що принц Гаррі несподівано відмовився від поїздки в Амстердам.