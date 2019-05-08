Вчені розповіли, чому варто займатися спортом хоча б двічі на тиждень

Британські вчені заявили, що людям слід займатися спортом хоча б два рази в тиждень.

За словами дослідників, це знижує ризик передчасної смерті майже на третину, пише fraza.

Вчені провели аналіз анкет 63 тисяч осіб. Наголошується, що всі випробовувані «займалися спортом два дні в тиждень, вибираючи між 150 хвилинами помірної активності і 75 хвилинами інтенсивних тренувань».

Виявилося, кажуть дослідники, що такий рівень фізичних навантажень знижує ризик передчасної смерті на 30%.

Більша ж фізична активність, підкреслюють вчені, лише збільшує цю цифру.

Нагадаємо, що експерти назвали час для ідеальних фізичних вправ. З’ясувалося, що саме ввечері займатися спортом найбільш корисно. До такого висновку прийшли дослідники з США та Ізраїлю, який провели досліди на гризунах.

Лабораторним щурам знадобилося менше кисню під час пізніх вправ. Крім того, в їх організмі був підвищений рівень субстанції, яка збільшує метаболічну активність тканин.

Фізичні вправи, що впливають на циркадні ритми, які помітно подовжують життя і знижують ймовірність онкології.

Нагадаємо також, що нове медичне дослідження показало, що найбільшому ризику піддаються люди, які займаються інтенсивними інтервальними тренуваннями (ІІТ).

До такого висновку прийшли вчені з Медичної школи Рутгерс (США), вивчивши історію травм за кілька останніх років.

Інтенсивні інтервальні тренування поєднують в собі аеробні вправи, підняття тягарів і гімнастику з максимальною навантаженням з короткочасними періодами «відпочинку».

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Суспільство

Як говориться в дослідженні, ІІТ дійсно ефективні для поліпшення кардіореспіраторної підготовленості, підвищення енергії і стимулювання м’язової маси, а також для скидання зайвої ваги.

Але при цьому такі тренування загрожують травмами, особливо для непідготовлених спортсменів і любителів. Багато з них не володіють достатньою гнучкістю, мобільністю і силою для виконання вправ. А також роблять їх неправильно, керуючись не вказівками тренерів, а інформацією з інтернету.

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