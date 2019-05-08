Вчені виявили таємні лазівки інопланетян: це проходи до інших континентах

Уфологи виявили таємні ходи інопланетян в Антарктиді.

Любителі версій про те, що прибульці прилетіли на нашу планету, стверджують, що виявили їх за допомогою сервісу Google, передає портал Акценти.

Відомий у вузьких колах уфолог Ніл Еванс оприлюднив фото, де показав мережа аномальних ліній. Він заявив, що вони не можуть мати природне походження з-за їх геометричній правильності.

Це відкриття заінтригувало уфологів, які ретельно проаналізували отриману інформацію і розповіли, що ці тунелі можуть бути роботою інопланетян. Вчені запевняють, що люди не можуть створювати такі об’єкти.

Нагадаємо, очевидці побачили в небі над Смоленськом «друге Сонце».

Деякі експерти заявили, що це гігантська планета, до недавнього часу прятавшаяся в Чорній дірі.

Її ще називають «конкуренткою» Планети Х — Немезидою, з-за якої кожні 26 мільйонів років вимирало все живе.

«І зараз нашу планету може чекати така ж доля», — вважають конспірологи.

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Суспільство

У науковому світі не вщухають суперечки щодо того, що Блакитна планета вступила в так звану «еру масового вимирання». І підштовхнути цей процес може саме Немезида. Вона обертається навколо Сонця на відстані 50-100 тисяч астрономічних одиниць за межами хмари Оорта.

Прихильники теорії змови також не виключають, що Немезида вийшла з Чорної діри, яка розташована біля Сонця, і тепер розташовується близько найяскравішої зірки Сонячної системи.

Як відомо, катастрофа на ЧАЕС сталася 33 роки тому. Вона стала однією з найбільших в історії атомної енергетики. Наслідки вибуху досі позначаються на людях. Також не називається і точна кількість загиблих і постраждалих від аварії на ЧАЕС. А зону, де стався страшний вибух, вже давно називають аномальною.

Прихильники теорії змови впевнені, що на такому секретному об’єкті не могла відбутися просто «технічна помилка». А недавнє фото з НЛО над Чорнобилем лише підтвердило версію уфологів про «ядерний салют», який гуманоїди Нібіру збираються влаштувати землянам.

Крім того, багато уфологи вважають, що аварії на ЧАЕС і ” Фукусімі схожі між собою і мають загальний «інопланетний слід».

Нагадаємо, професор зробив сенсаційну заяву про інопланетян.

Як повідомляв Hyser, інопланетяни врятували дівчину від раку.

Також Hyser писав, що гуманоїди захопили МКС, зв’язок з астронавтами втрачена.