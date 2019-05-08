Дитина Меган Маркл і принца Гаррі увійде в історію: «самий незвичайний спадкоємець»

Меган Маркл нарешті народила спадкоємця принца Гаррі вранці 6 травня.

Фахівці назвали головні причини, чому ця дитина унікальний за всю історію королівської сім’ї, передає портал РБК-Україна.

По-перше, спадкоємець буде мати змішану расу, адже Меган Маркл наполовину афроамериканка.

Меган Маркл дуже пишається своїм походженням і напевно передасть ці цінності малюкові. «Я хочу висловити свою гордість за те, що я сильна, впевнена в собі жінка змішаної раси», – сказала якось Меган в інтерв’ю ЗМІ.

Також дитина має можливість отримати американське громадянство через матір. Також ще в листопаді принц Гаррі і Меган Маркл оголосили, що планують переїзд з Кенсінгтонського палацу під Фрогмор-хаус. А це означає, що хлопчик буде унікальним спадкоємцем, який виросте поза королівського палацу.

Не забуваємо, що спадкоємець був першим, кого привітали на американський манер.

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Суспільство

Так друзі Меган Маркл, серед яких Серена Вільямс і Джессіка Марлуни, влаштували їй справжній сюрприз – бебі-шауер в Нью-Йорку. Це зовсім не британська традиція.

Нагадаємо, Принц Гаррі зробив заяву після народження сина.

«Це було дивно, абсолютно неймовірно, і, як я вже сказав, я неймовірно пишаюся своєю дружиною. Як сказав би кожен батько і батько, наш дитина просто приголомшливий. За цього маляти можна просто померти, тому я просто на сьомому небі», — заявив пресі щасливий батько.

Залишається в таємниці, яке ім’я дадуть новонародженому принц Гаррі і Меган Маркл. При цьому герцог Сессекский сказав, що більш детально повідомить про все у середу, 8 травня.

«Дитина трохи запізнився, тому у нас було трохи часу, щоб подумати про це. Ми побачимося з вами, хлопці, приблизно через два дні, як і планувалося», — додав принц Гаррі.

Нагадаємо, астрологи передбачили долю сина Меган Маркл і принца Гаррі.

Як повідомляв Hyser, принц Гаррі несподівано відмовився від поїздки в Амстердам.

Також Hyser писав, що Кейт Міддлтон вразила несподіваним рішенням через Меган Маркл.