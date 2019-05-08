Аварія з туристами на Прикарпатті: водію загрожує від 5 до 10 років в’язниці

Водію вантажівки, яка напередодні з білоруськими туристами зірвалася у прірву, оголосили про підозру.

За кермом був 47-річний житель сусіднього Косівського району. Він відбувся незначною травмою коліна. Водія затримали, чи залишиться він за гратами – вирішить суд.

Експертиза показала – він був напідпитку. На чоловіка відкрили кримінальне провадження, йому загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.

Правоохоронці затримали також голову федерації рафтингу Прикарпаття, підприємець організовував рафтинг-тур для туристів з Білорусі. Йому загрожує штраф або 5 років ув’язнення