Тепер у фарбі: в Одеському порту затримали найбільшу партію кокаїну змішаного з фарбою

В одеському порту “Південний” затримали рекордну партію кокаїну з Колумбії, який змішали у відрах з будівельним матеріалом.

Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби.

У ДФС зазначили, що ні візуально, ні за допомогою експрес-аналізаторів і собак вміст наркотиків у вантажі встановити неможливо.

“Товаром прикриття для наркотиків, що надійшли до морського торгового порту “Південний” з Колумбії, стали не традиційні банани чи ананаси, а лакофарбові матеріали. Креативні наркоділки просто змішали у відрах з будівельним матеріалом кокаїн… Розрахунок наркоторговців був простим: у “законний” спосіб ввезти в Україну на адресу одного з вітчизняних підприємств змішаний з лакофарбовими матеріалами кокаїн, а потім виділити його в нарколабораторії”, – йдеться в повідомленні.