Вчені назвали смертельну помилку при приготуванні м’яса

Мити сире м’ясо курки перед приготуванням не можна, оскільки це забруднює інші продукти та столові предмети, сприяючи переміщенню небезпечних бактерій.

Про це розповіли американські вчені на сайті Центрів із контролю і профілактики захворювань. Відзначається, що курка може містити в собі носіїв таких небезпечних хвороб як кампілобактеріоз, газова гангрена та сальмонельоз.

Фахівці радять обробляти курятину на окремій обробній дошці, після чого ретельно промити дошку і стільницю з милом. Руки після цього теж потрібно мити з милом не менше 20 секунд.

М’ясо в холодильнику варто зберігати окремо від інших продуктів, прикриваючи харчовою плівкою.

Вчені нагадали, що щорічно близько мільйона людей хворіють від вживання в їжу домашньої птиці.

: Обозреватель