Полякова знову повністю оголилась і виклала фото в Instagram

Українська співачка Оля Полякова знову приголомшила шанувальників відвертими фото.

Виконавиця повторила легендарну світлину з голими сідницями. І знову розмістила сексуальні фотографії в Instagram, на яких вона позує повністю гола, купаючись під пляжним душем в Єгипті.

Автор: instagram.com/polyakovamusic Українська співачка Оля Полякова знову повнястю оголилася під час відпочинку в Єгипті

“Ну яке фото краще? На якомусь сайті прочитала що Полякова не зможе повторити своє легендарне #трусидлятрусов фото з Мальдів в Єгипті, бо людей багато! Ох, не треба мене провокувати!” – написала під фото співачка.

Автор: instagram.com/polyakovamusic Українська співачка Оля Полякова знову повнястю оголилася під час відпочинку в Єгипті

Пікантні фото оцінили не тільки шанувальники виконавиці, а й зірки шоу-бізнесу. Залишили коментарі під світлинами Надя Дорофєєва, MamaRika, фотограф Соня Плакидюк, Анна Сєдокова та навіть Філіп Кіркоров.

“Жінко, як жити?”, “Розкішно”, “Ідеальна фігура. Якщо будуть писати гадості – то від заздрощів”, “Це, взагалі, законно мати такі шикарні ноги?” – написали користувачі мережі.