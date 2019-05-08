Коломойський назвав радника Зеленського Данилюка “шавкою”

Олігарх Ігор Коломойський назвав радника Володимира Зеленського Олександра Данилюка “шавкою”.

“Ми з Данилюком ніде не перетиналися. Ходив він, щось подгавкивал, базікав що ні попадя. Який сенс з усякими шавками спілкуватися? Я ж розумію, хто “диригент хору”. Там був Порошенко, Гонтарєва, Рожкова. Він (Данилюк, – ред.) займав конструктивну позицію в питанні націоналізації (Приватбанку, – ред.) і розумів, що всі прилетить до нього”, – розповів Ігор Коломойський.

Як повідомлялося, в команді Зеленського екс-міністр фінансів Олександр Данилюк відповідає за міжнародну, фінансову, економічну і банківську діяльність.