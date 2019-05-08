Європа може ввести нові санкції проти Ірану у разі порушення ядерної угоди

Європа може знову ввести санкції проти Ірану, якщо Тегеран відмовиться навіть від частини ядерного угоди 2015 року.

Іранське державне інформаційне агентство توسط в понеділок повідомило, що Тегеран відновить частину своєї припиненою ядерної програми у відповідь на вихід США з ядерної угоди, але додало, що Тегеран не планує повністю виходити з угоди. Президент Ірану має виступити у середу з відповідною заявою.

“Ми не хочемо, щоб Тегеран завтра оголосив про дії, які порушували б ядерну угоду, тому що в цьому випадку ми, європейці, були б зобов’язані повторно ввести санкції у відповідності з умовами угоди. Ми не хочемо цього і сподіваємося, що іранці не приймуть це рішення”, – сказала співрозмовник агентства.

Франція, Німеччина і велика Британія підписали угоду, яка зняла санкції проти Тегерана в обмін на обмеження на атомну діяльність Ірану.

Країни неодноразово попереджали Іран про необхідність дотримуватися всі аспекти угоди і, що найбільш важливо, елементи, пов’язані з ядерною діяльністю.

“Ми відправили повідомлення в Тегеран, щоб сказати, що ми сповнені рішучості виконати угоду, що ми дійсно хочемо, щоб вони залишалися в цій угоді, хоча ми взяли до уваги складність ситуації і передали ті ж повідомлення нашим американським союзникам”, – сказав джерело.

“Завтра, в залежності від того, що міститься в заяві Тегерана, на даному етапі ми очікуємо, що це буде колективна європейська реакція, але, оскільки ми ще не знаємо точно, що буде в ньому, ми готуємося до різних випадків”, – додав він.