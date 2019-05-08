Джордж Клуні розповів в інтерв’ю про підрослих дітей і стосунки з дружиною Амаль

Джордж Клуні

Рівно через місяць двійнята Амаль і Джорджа Клуні виповниться два роки. Малюки Елла і Олександр ростуть і радують батьків. Про батьківські почуття і життя дітей актор розповів у недавньому інтерв’ю. За словами Джорджа, дочка і син приносять йому і Амаль тільки радість.

Вони хороші хлопці, щасливі діти. Багато сміються і вже пустують. Намажте їх черевики арахісовим маслом, щоб було схоже на какашки, і вони подумають, що це смішно,— сказав Клуні.

Амаль і Джордж Клуні

Елла і Олександр народилися в один день, але їх характери абсолютно різні, поділився спостереженням батько.

Кожен з них народився зі своїм характером. Вони просто зовсім різні особистості. Вони веселі та розумні: вже знають англійську та італійську алфавіт,— додав він.

Останнім часом його дружину Амаль папарацці часто фотографували в Нью-Йорку, де вона займається адвокатською практикою. Джордж підтримує її в роботі — разом вони заснували організацію Clooney Foundation for Justice, а нещодавно представили в Колумбійському університеті свій новий проект.

Амаль намагається витягнути журналістів Reuters з М’янми. А ще вона неймовірна мама і чудова дружина. Я відчуваю, що зірвав джекпот,— зізнався Клуні.

ДЖЕРЕЛО US Weekly

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