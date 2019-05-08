У СІЗО Луцька помер засуджений, поліція відкрила кримінальне провадження

Інформація про смерть засудженого надійшла на лінію служби «102» близько 4 години ночі. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Померлий чоловік — уродженець Хмельницької області.

З метою остаточного встановлення часу та причин смерті потерпілого тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці уточнили, що мова йде про умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. Проводиться досудове розслідування.