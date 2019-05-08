Киевские улицы движение на которых будет ограничено 9 мая

На 9 мая в Киеве на время проведения памятных торжественных мероприятий будет ограничено движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, передает Голос.

“В четверг, 9 мая, с 5:00 на улицах возле Парка Вечной Славы будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с торжественными событиями ко Дню памяти и примирения, Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщине изгнания нацистов из Украины”, – сказано в сообщении.

В частности, движение перекроют на ул. М. Грушевского (от пер. Крепостного до ул. Арсенальной), пер. Инженерном, ул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной), ул. И. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской), пер. Бутышев, ул. М. Емельяновича-Павленко, аллеи Героев Крут, ул. Лаврской (от ул. И. Мазепы до ул. Цитадельной).

Также сообщалось, что в Киеве во время массовых акций 8-9 мая порядок будут обеспечивать до 2 тыс. правоохранителей. Все они будут работать в усиленном режиме.