Коломойський заперечує допомогу Тимошенко на виборах президента

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко зверталася до нього з проханням про підтримку на президентських виборах. Олігарх запевнив, що не допомагав їй.

Про це він сказав в інтерв’ю Bihus.Info, передає Українська правда.

«Вона зверталася, але знала, що ми не можемо. Ми відразу сказали, що не можемо», — сказав Коломойський.

За його словами, він також не надавав фінансову допомогу Тимошенко через третіх осіб. «Ось я вирішив би через когось давати свої гроші. Я буду завжди заручником у цих людей», — зазначив бізнесмен.

Коломойський розповів, що було багато бажаючих фінансово допомогти Тимошенко. «У Тимошенко черга стояла, щоб дати їй гроші», — заявив олігарх.

Коломойський також розповів, що Тимошенко не телефонувала йому після виборів. «Напевно, була засмучена результатом», — припустив він.

Нагадуємо, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко у першому турі президентських виборів отримала 13,40% голосів.