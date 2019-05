Первая леди США показалась в “наряде из шторы” стоимостью 7450 долларов. ФОТО и ВИДЕО

Президент США Донадьд Трамп наградил знаменитого американского гольфиста Тайгера Вудса Президентской медалью Свободы — одной из двух высших наград США для гражданских лиц.

Как сообщает CNN, торжественная церемония прошла в Розовом саду Белого дома, передают Факты.

43-летнего Вудса сопровождали его мать Культида, дети Чарли и Сэм, а также новая девушка Тайгера Эрика Херман. На мероприятии присутствовала 49-летняя супруга Трампа Мелания. Бывшая модель вызвала бурную реакцию в соцсетях своим нарядом — белым кружевным прозрачным платьем от Elie Saab стоимостью 7450 долларов (в этом же наряде она в 2018 году была на Саммите НАТО). Многие сочли, что оно похоже на тюлевую занавеску. «Первая леди Америки выкроила свой наряд из шторы», — писали пользователи.

WASHINGTON, DC – MAY 06: (L-R) Erica Herman, Kultida Woods, Sam Alexis Woods, Charlie Axel Woods, Tiger Woods, U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump pose for photographs after Tiger Woods was presented with the Medal of Freedom during a ceremony in the Rose Garden at the White House May 06, 2019 in Washington, DC. Trump announced he would give the nation’s highest civilian honor to business partner Woods, 43, in honor of his Masters victory last month. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)