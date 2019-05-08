В австрийской столице вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям

Неизвестные осквернили памятник советским воинам-освободителям в центре австрийской столицы на площади Шварценбергплац. Об сообщает информационное агентство «Новостной фронт».

Фасад мемориала был облит чёрной краской.

Монумент был открыт в 1945 году в честь советских солдат, погибших в ходе Венской наступательной операции. Он представляет собой фигуру солдата со знаменем победы в одной руке и щитом с гербом СССР в другой.

В ходе Венской наступательной операции 15 марта — 16 апреля 1945 года сложили жизни более 41 тысячи воинов Красной Арми