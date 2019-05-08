Акторка Памела Андерсон відвідала Ассанжа у в’язниці

Акторка Памела Андерсон та головний редактор WikiLeaks Крістінн Графссон відвідали співзасновника проекту Джуліана Ассанжа, який відбуває 50-тижневий термін у в’язниці Бельмарш у Великій Британії.

Це був перший візит до Ассанжа з моменту його арешту, повідомляє The Guardian.

“Він не заслуговує того, щоб бути у в’язниці особливо суворого режиму. Він ніколи не вчиняв насильницьких дій. Він є невинною людиною”, – сказала Андерсон про Ассанжа після відвідин, і додала, що “необхідно врятувати йому життя”.

Він “справді відірваний від усіх” і не може отримати доступ до інтернету, використовувати бібліотеку або говорити зі своїми дітьми, зазначила Андерсон.

“Він хороша людина, він неймовірна людина. Я люблю його, я не можу собі уявити, через що він пройшов”, – додала акторка.

Вона також опублікувала фотографію рукописного листа із закликом звільнити Ассанжа, який підписала вона ще одна знаменита прихильниця Ассанжа, модельєрка Вів’єн Вествуд.

Графссон сказав, що Ассанж змушений проводити в камері 23 з 24 годин на добу.

“Він втратив вагу, але його дух сильний і це найважливіше”, – наголосив головний редактор WikiLeaks.

Нагадуємо, суд в Лондоні засудив засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до 50 тижнів (11 з половиною місяців) ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу у 2012 році.

Додамо, Джуліан Ассанж провів у посольстві Еквадору в Лондоні сім років, але 11 квітня 2019 року його позбавили притулку, а потім і громадянства цієї країни.

Після цього його заарештувала британська влада за відмову з’явитися в суд у 2012 році. Тепер Ассанжу може загрожувати екстрадиція в США, де його звинувачують у змові з метою комп’ютерного злому.

Джуліан Ассанж. Фото: AFP