У Чернівецькій обл. виникла загроза прориву дамби на річці Черемош

У Чернівецькій обл. на річці Черемош в результаті підмиву виникла загроза прориву дамби, яка захищає с. Банилів Вижницького району.

«7 травня о 17:50 у Держнс надійшла інформація, що на р. Черемош в результаті підмиву виникла загроза прориву дамби, яка захищає с. Банилів Вижницького району», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, станом на 7 год. 8 травня для укріплення дамби укладено 20 м3 лісоматеріалів, 2 тис. 400 мішків (120 т) з піщано-гравійною сумішшю.

За даними рятувальників, спостерігається зниження рівня води в р. Черемош.

Для проведення робіт залучено 159 осіб та 21 одиниця техніки, з них від Держнс 87 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки.