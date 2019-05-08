У Києві елітний позашляховик влетів в будівлю коледжу

У Києві вночі 8 травня в будівлю Електромеханічного коледжу влетів автомобіль Lexus. Серйозних травм ніхто не отримав.

“Водій тверезий, просто чомусь не впорався з керуванням, вилетів з дороги на тротуар, в’їхавши в сходи і потім в саму будівлю”, – зазначили очевидці.

Машина зупинилася на сходах навчального закладу, серйозних руйнувань будівлі не сталося. Біля елітного позашляховика майже повністю розбилося лобове скло.

З початку 2019 року в Україні вже сталося декілька аварій, при яких авто врізалося в будівлю. Приміром, в с. Нові Петрівці під Києвом у лютому сталося потрійне ДТП за участю автомобіля патрульної поліції. Він врізався в будівлю магазину з автозапчастинами.