Полторак підписав наказ про збільшення з 1 травня на 5 тис. грн виплат військовим, які знаходяться на першій лінії ООС, — Міноборони

Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про збільшення з 1 травня 2019г розмірів винагород за участь в операції об’єднаних сил на Донбасі на 5тис. грн військовослужбовцям, які перебувають на лінії бойового зіткнення, і на 1тис. грн — в інших районах проведення ООС.

В інформації зазначається, що командир бригади, який виконує завдання на лінії бойового зіткнення, буде отримувати мінімальне грошове забезпечення в сумі 42тыс. грн, а в інших районах проведення операції – 31,5 тис. грн.

«Зазначене підвищення відбувається в плановому порядку в межах виділених в 2019 році в держбюджеті коштів на утримання Збройних сил за напрямом витрат на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям і не вимагає додаткового виділення бюджетних коштів або перерозподілу з інших статей витрат», — підкреслили в оборонному відомстві.