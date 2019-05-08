Олег Гончарук не виконав обіцянку учасникам АТО з інвалідністю

Олег Гончарук
Івано-Франківська обласна державна адміністрація так і не купила вісім автомобілів для учасників антитерористичної операції з особливими потребами. Відповідну обіцянку голова ОДА Олег Гончарук дав у січні минулого року, нагадує видання «Слово і діло».
«Щоб купити вісім цих автомобілів, потрібно десь 2 млн.
Якщо держава їх не купить, це зробимо ми самі. Івано-Франківська область
покаже приклад, як потрібно вирішувати такі питання», – заявив Гончарук.
Станом на грудень минулого року в області на обліку для
забезпечення автомобілем знаходяться 10 учасників АТО з особливими потребами. Але
у минулому році за рахунок коштів державного бюджету автомобілі для даної
категорії осіб не закуповувалися.
В цьому році адміністрація також не закупила жодного
автомобіль для учасників АТО з обмеженими можливостями. Фінансування з
обласного бюджету для цих цілей також не передбачено.
«Враховуючи, що після обрання нового президента у Гончарука
не буде повноважень для виконання цієї обіцянки (згідно із законом України «Про
місцеві державні адміністрації»), ми вважаємо його провалені», –
додали журналісти.
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