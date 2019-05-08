Олег Гончарук не виконав обіцянку учасникам АТО з інвалідністю

Олег Гончарук

Івано-Франківська обласна державна адміністрація так і не купила вісім автомобілів для учасників антитерористичної операції з особливими потребами. Відповідну обіцянку голова ОДА Олег Гончарук дав у січні минулого року, нагадує видання «Слово і діло».

«Щоб купити вісім цих автомобілів, потрібно десь 2 млн.

Якщо держава їх не купить, це зробимо ми самі. Івано-Франківська область

покаже приклад, як потрібно вирішувати такі питання», – заявив Гончарук.

Станом на грудень минулого року в області на обліку для

забезпечення автомобілем знаходяться 10 учасників АТО з особливими потребами. Але

у минулому році за рахунок коштів державного бюджету автомобілі для даної

категорії осіб не закуповувалися.

В цьому році адміністрація також не закупила жодного

автомобіль для учасників АТО з обмеженими можливостями. Фінансування з

обласного бюджету для цих цілей також не передбачено.

«Враховуючи, що після обрання нового президента у Гончарука

не буде повноважень для виконання цієї обіцянки (згідно із законом України «Про

місцеві державні адміністрації»), ми вважаємо його провалені», –

додали журналісти.

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