«Гірше вже не буде». Коломойський заявив, що Україна потребує перезавантаження

Український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що Україні може зажадати перезавантаження «як у 1917 році».

Про це він сказав в інтерв’ю «Bihus.info».

«Я не розумію, що може бути гірше. Гірше — це масовий голод, голодомор, ще що-небудь», — зазначив він.

Крім того Ігор Коломойський сказав, що можливо, президентство новообраного глави держави Володимира Зеленського може бути експериментом, але гірше вже не буде.

«Може бути, це експеримент, але в нас така ситуація, що вже далі гірше не буде. Ми знаходимося на такому дні… Країна, може, зажадає такий перезавантаження, як в 1917-м. Таке теж можливо», — пояснив він.

Бізнесмен підкреслив, що при сьогоднішній системі розподілу матеріальних благ Україна може не вижити.

Він зазначив, що можливо, країні необхідно буде почати все з чистого аркуша починати.