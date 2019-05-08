Мережа висміяла Путіна в бронежилеті

Російський президент Володимир Путін вчергове вразив своєю безглуздістю. Фотографія, зроблена на одному з останніх публічних заходів, змусила реготати півсвіту.

На знімку можна побачити, як Володимир Володимирович гордо стоїть на сцені в пальто. Все б нічого, але під його стильним і дорогим одягом “визирав” товстий бронежилет. Це фото надихнуло карикатуристів на іронічні малюнки.

Своє бачення образу російського президента в соцмережах продемонстрували художники Андрій Петренко і Олексій Ступін.

“Броненосець”, – таке прізвисько дали Путіну в мережі.

Знімок дуже сподобався Максиму Мировичу:

“Чим довше сидить у президентському кріслі – тим товщі бронежилети. Скоро на сцену будуть просто виносити бронеколпак з рупором, з труби якого він повідомлятиме народу сенс класового існування”.підписав він карикатуру

Варто відзначити, що користувачі тут же обсміяли карикатуру і написали масу їдких коментарів.

«Ефект бабусі», «У нього походу не тільки бронежилет, але ще й бронештани, бронеботинки і бронеботокс», «Можна знімати в головній ролі у фільмах про гусар. Яка постать , яка стать. Прямо поручик Ржевський , не дати не взяти».пишуть в коментарях

“Володимир Путін нагородив орденом “За заслуги перед Вітчизною” I ступеня Тетяну Дороніну, IV ст. – Сергія Гармаша, Бориса Клюєва, Олександра Невського – Олександру Захарову, орденом Пошани – Віктора Ракова та Віктора Сухорукова. Орденом Дружби – братів Запашних, Ігоря Костолевського”, – йдеться у повідомленні російського журналіста.

Володимир Путін

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