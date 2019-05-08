Як багато їсти і не товстіти: знайдено відповідь

Американські вчені з’ясували, як можна їсти скільки завгодно і не товстіти.

Фахівці з Медичної школи Університету Уейк Форест в США провели дослідження на яванських макаках, які всеїдні. Тварин розділили на дві групи.

Перші харчувалися середземноморською їжею з великою кількістю фруктів, овочів, оливкової олії, подрібнених горіхів, а також з невеликою кількістю риби і знежирених молочних продуктів.

Другі отримували «західну їжу» з білками і жирами в основному з продуктів тваринного походження. При цьому кількість жиру, білків і вуглеводів в одній порції у обох груп було однаковим. Тваринам дозволялося їсти скільки вони хотіли.

Спостерігали за макаками 38 тижнів. В результаті з’ясувалося, що мавпи, що харчувалися по-середземноморському, споживали менше калорій і не набирали зайву вагу. Крім того, рівень холестерину в крові у них був нижче.

У той же час тварини з другої групи погладшали і знаходилися в переддіабетичному стані.

Вчені прийшли до висновку, що раціон з середземноморською їжею здатний захистити від переїдання, ожиріння і діабету.

Однак австрійські колеги фахівців з США відзначили, що переносити результат дослідження на людей не зовсім коректно, тому що не враховується фактор стресу, через який організм виробляє більше молекул, які спонукають апетит. При цьому користь середземноморської дієти була доведена і раніше.