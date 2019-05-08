У Німеччині потяг зіткнувся з вантажівкою: десятки постраждалих

Стан одного потерпілого оцінюється як вкрай важкий.

На півночі Німеччини зіткнулися поїзд і вантажівка. Не менше 20 людей постраждали.

Страшна аварія сталася на залізничному переїзді в комуні Альт-Дувенштедт недалеко від міста Рендсбург (федеральна земля Шлезвіг-Гольштейн).

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на дані поліції, стан однієї людини оцінюється як вкрай важкий – він отримав небезпечні для життя поранення. Дев’ять людей отримали серйозні поранення і ще десять – легкі поранення.

Нагадаємо, не так давно в Польщі неподалік від міста Пущиково поїзд на великій швидкості врізався в карету швидкої допомоги, яка виїхала на переїзд. Внаслідок аварії на місці загинув 30-річний лікар і 42-річний фельдшер. У поїзді, який протаранив “швидку”, ніхто не постраждав. Однак, на цьому залізничному ділянці на кілька годин було перекрито рух.