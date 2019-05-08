Під Львовом загадково загинула школярка

У Новоярівську (Львівська область) 10-класниця загинула, зайшовши вночі до чужого під’їзду багатоповерхівки.

Дівчинка зайшла в під’їзд близько 3.30 і у цей час вона говорила по телефону. Через деякий час пролунав крик. Школярка випала з вікна між восьмим і дев’ятим поверхами.

За словами жителів, Інна ніколи не заходила в їх під’їзд і тут навіть не живуть її друзі.

Школярка була одна і, найімовірніше, випадково випала з вікна. Про це говорять мешканці будинку і в правоохоронних органах.

У поліції розповіли, що передсмертної записки виявлено не було.

Викладачі в школі добре відгукуються про дівчинку. Відзначають, що вона була життєрадісною і її любили однокласники.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство з позначкою Самогубство.