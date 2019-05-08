Російський літак не вилетів з Бєлгорода через задимлення

Нічний авіарейс Білгород-Калінінград був затриманий на шість годин через задимлення в салоні, повідомили в прес-службі авіакомпанії “Руслайн” в середу. Про це повідомляє Інтерфакс

“Літак готувався до зльоту згідно з розкладом. При рулении на злітно-посадкову смугу екіпаж виявив незначне задимлення в задній частині салону. Командир екіпажу ухвалив рішення про припинення виконання завдання і висадці пасажирів”, – йдеться в повідомленні.

За даними авіакомпанії, 43 пасажири були доставлені в будівлю аеровокзалу. Наданий “Руслайн” резервний літак вилетів в Калінінград о 6:30 за московським часом в середу.

Причини задимлення з’ясовуються.