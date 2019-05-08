Стався вибух на іранському газопроводі

Вчора вибухнув нафтопровід в іранській провінції Хузестан, повідомляє TankerTrackers з посиланням на державне інформаційне агентство Ірану IRNA і оприлюднило супутникові знімки вибуху. За словами губернатора провінції, жертв не було, повідомляє IRNA . Тим не менш, сусідня село була евакуйована.

У більш пізніх повідомленнях Ассошіейтед Прес повідомлялося, що пожежа торкнувся і газопровід, в результаті якого постраждали п’ять осіб.

За повідомленнями ЗМІ, причина вибуху була випадковою. 42-дюймовий трубопровід ремонтувався, і причиною пожежі став бульдозер, який врізався в трубопровід, і розлив нафти, який загорівся. Клапани, що з’єднують нафто – і газопроводи, були закриті, щоб запобігти поширенню вогню, але масло в трубопроводі Омидиех має повністю згоріти, перш ніж ремонт можна буде відновити.

Це другий серйозний вибух трубопроводу в Хузестане, головною нафтовидобувної провінції Ірану, за останні два місяці. У березні там вибухнув газопровід , внаслідок чого загинули чотири людини і було поранено не менше п’яти осіб. Вибух був викликаний витоком газу, повідомляють представники місцевих органів влади. Однак, на думку деяких, більш глибокою причиною таких аварій є поєднання неадекватних заходів безпеки і застарілою трубопровідної інфраструктури.

Хоча ці фактори викликають випадкові вибухи на трубопроводі, саботаж не є нечуваним і в Хузестане, де проживає більшість арабського меншини Ірану. Сепаратизм – давня тема в цій області, і протести також не рідкісні.

Однак останні з них не мали нічого спільного з арабами та персами. Вони були викликані сильними повенями, які спустошили Хузестан, а місцеві жителі звинуватили уряд у тому, що воно погано впорався із ситуацією. Деякі навіть звинувачували уряд у навмисному відволіканні паводкових вод від нафтових об’єктів замість міст. Міністр нафти Биджан Зангане відкинув звинувачення.

Повені також призвели до того, що Іран скоротив видобуток на родовищах у постраждалих районах Хузестана, хоча скорочення не було особливо значним, до 20 000 барелів на добу. В результаті повені загинуло понад 70 людей, і Ірану довелося витратити 2,5 мільярда доларів на пошкоджену інфраструктуру, будинки та сільськогосподарські угіддя.