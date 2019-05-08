До берега Сан-Франциско прибило дев’ятого мертвого кита

Мертвий сірий кит був прибитий до берега затоки Сан-Франциско. Це дев’ятий мертвий гігант виявлений в області затоки з початку року.

Експерти з Центру морських ссавців вважають, що сірий кит загинув від тупої травми при зіткненні з судном. За даними лікарів Центру, троє з дев’яти гігантів також загинули від зіткнення з кораблем, а четверо інших — від недоїдання.

Збільшення числа голодуючих китів пов’язано з браком їжі в Арктиці. В результаті, морські гіганти змушені мігрувати в дуже поганій формі.

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«П’ятдесят відсотків популяції знаходиться в стані зниженого ваги, — каже Патраг Дуйнан з Центру морських ссавців. — Недоїдання продовжується і в зимовий період. Довгі місяці з дуже мізерним раціоном. Найбільш уразливі в цій ситуації — малюки».

Зазвичай в затоку Сан-Франциско викидає не більше 1-2 мертвих китів на рік, тому така кількість смертей викликає занепокоєння у морських біологів.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», в Сан-Франциско шукають зберігачів маяка. Зарплата більше $10 000.

За матеріалами Independent

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