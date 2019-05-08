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На Алтаї зійшла лавина, семеро туристів загинули

08.05.2019

У Республіці Алтай група з дев’яти новосибірських туристів потрапила під лавину на Південно-Чуйському хребті.

Семеро людей з туристичної групи загинули на місці. Врятуватися вдалося лише двом.

Лавина зійшла 6 травня. Однак вцілілим туристам вдалося дістатися до села Кош-Агач і повідомити про те, що трапилося тільки сьогодні

Туристи пояснили, що до цього подати сигнал лиха не могли, оскільки в горах не було зв’язку.

На місце події вилетів вертоліт з рятувальниками для проведення пошукових робіт і вилучення загиблих з-під лавини

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