3 експрес-тести на визначення раку, які ви можете провести прямо зараз

Чим раніше виявлена хвороба, тим більше шансів на успішне лікування!

Більшість форм раку піддаються лікуванню — але його успіх залежить від того, як швидко була виявлена хвороба і як далеко вона встигла зайти. Важливо знати ранні симптоми і ознаки захворювань (багато з них — загальні для більшості форм раку) і регулярно проводити самоогляди і дослідження у лікаря. Наведені нижче тести не дають стовідсоткової гарантії виявлення ранніх форм раку, але їх регулярне проведення суттєво підвищує ймовірність ранньої діагностики. І пам’ятайте: при будь-яких насторожуючих симптомах і змінах вашого тіла – обов’язково звертайтеся до лікаря!

Перевірка родимок

Рак шкіри – одна з найскладніших форм захворювання. Найчастіше новоутворення, які говорять про розвиток хвороби, з’являються на шкірі (але важливо так само регулярно перевіряти очі — іноді меланома утворюється на сітківці) і тому важливо регулярно проводити самоогляд. Для цього уважно вивчіть свої родимки. Ось що повинно вас насторожити і змусити звернутися до лікаря.

Родимки або родимі плями, діаметр яких перевищує 6 мм;

Родимки з нерівними або розпливчастими краями, а також несиметричні, неправильної форми;

Родимки і новоутворення незвичайного кольору;

Будь-яке новоутворення, що виступає над шкірою.

Самоогляд грудей

Після 50 років лікарі рекомендують жінкам не рідше, ніж один раз у два роки проходити мамограму, а до того — регулярно проходити огляд у мамолога і за необхідності УЗД молочних залоз. Але найпростіше і ефективне, що ви можете зробити для контролю здоров’я ваших грудей-це щомісяця проводити самостійний огляд. Робити це слід на 5-6 день циклу (якщо ви вже пройшли через менопаузу, то в один і той же день місяця) і звертати увагу на наступні зміни:

Рідина і виділення з сосків (іноді їх можна визначити тільки по слідах на білизні або одязі);

Зміна форми або розміри грудей (збільшення, асиметричність і т. п.);

Зміна структури шкіри (менш еластична, нагадує лимонну кірку — все це привід звернутися до лікаря);

Зміна форми і розміру сосків;

Новоутворення.

При самостійному огляді виявляється до 90% всіх новоутворень. Більшість з них є безпечними для здоров’я, але в будь-якому разі, якщо ви помітили щось насторожує, обов’язково зверніться до лікаря.

Зважування

Регулярно стежити за своєю вагою і звертати увагу на його зміни — також важливий спосіб профілактики раку. Справа в тому, що різке і нез’ясовне схуднення супроводжує більшість форм захворювання — рак шлунка, кишечника, матки, легенів та інших. Незрозуміле схуднення, яке з’явилося, незважаючи на те, що ви не змінювали ні раціон, ні спосіб життя — це привід якомога швидше звернутися до лікаря. Тому важливо відстежувати свою вагу і хоча б раз на тиждень проводити контрольне зважування.