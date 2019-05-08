У Владивостоці діти вийшли продавати іграшки, тому що в сім’ї немає грошей

«Познайомився з їх мамою, все виявилося правдою», — розповів автор відео.

У Владивостоці діти вийшли продавати свої іграшки, тому що «папі затримують зарплату, а мама без роботи». Дітей зняв на відео Володимир Дубовський.

Як пояснив автор ролика кореспонденту «Росбалта», іграшки за 100-250 рублів продавали дівчинки 7-10 років. Вони пояснили, що тато працює рибаком в морях і нещодавно повернувся, а зарплату ще не виплатили, а мама сидить без роботи — «на минулій роботі її якось обдурили і заплатили менше».

Дівчатка розповіли, що дві іграшки у них хтось купив.

«Видно, що діти одягнені просто, але чистенькі, батьки не алкоголіки, а просто сім’я потрапила у скрутну ситуацію. Запитав, куди витратять гроші — сказали, що на корм коту (одна дівчинка сказала, що кіт змушений є макарони, а він їх не любить — звик до сухого корму) і на фрукти. Жахлива історія насправді. Сьогодні спробував поговорити з батьками, дівчатка спочатку відмовився, але потім я їх умовив. Познайомився з їх мамою, все виявилося правдою… Я разом зі своїми друзями скинувся трохи грошима і віддали їх матері», — повідомив Володимир Дубовський.