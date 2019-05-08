«Я жодного разу не була»

«Дощ» розповів, як ветеранів ВВВ не пускають на парад Перемоги в Москві

Деякі ветерани Великої Вітчизняної війни роками не можуть потрапити на Червону площу, щоб подивитися на парад Перемоги. Замість людей, що пройшли жахи війни, спостерігати за щорічним заходом запрошують артистів естради, коміків і акторів. Про це повідомляє «Дощ».

Журналісти телеканалу поспілкувалися з кількома ветеранами. Одна з них — 93-річна Марія Каштанова, в’язень німецького табору в Кенігсберзі. «Я б дуже хотіла подивитися парад. По телевізору я завжди дивлюся, але щоб наяву подивитися… я ні разу не була і не бачила такого», — розповідає вона.

У минулому році онука перевезла бабусю з Новосибірська в Підмосков’ї. Сім’я звернулася за квитком в адміністрацію Істрінського району. «Можна їй потрапити, поки вона на своїх ногах, щоб щасливо, вже якщо й умерти, то щоб здійснилася мрія життя. А мені там сказали: ні, у нас три квоти на Істрінський район, ми вже розподілили. Вибачте — все, немає», — розповідає донька жінки Галина Білоус.

Про відмову Галина написала в Facebook, пост викликав великий резонанс. На наступний день подзвонили з адміністрації Істрінського району: готуйте чай, їдемо вручати запрошення. Під камери бабусі подарували квіти і поїхали, сказавши, що питання «на контролі». Ні через тиждень, ні через дві квиток не вручили. «Взяла газетку і ось: „Марія Каштанова поїде на парад“. Розумієте? І вже, як у нас була заступник, і фотографія її з квітами, і вже написана стаття, що вже їй дали запрошення, і вона поїде на парад до Москви. Хоча запрошення у нас на сьогоднішній день немає», — розповідає Галина.

Потім буде ще багато подібних дзвінків з обіцянками і публікацій. У підсумку 7 травня в адміністрації урочисто оголосили: виділили квоту, збір в 5 ранку біля адміністрації — і в маршрутці на парад. Чиновники запізнилися на пост у Facebook вже відгукнувся анонім, подарувавши ветерану іменні квитки.

У таборі Каштанова провела три роки і два місяці, до звільнення Кенігсберга, який після перейменують в Калінінград. Вона вижила одна з небагатьох. «Коли відкрили ворота і сказали: виходьте, — ми боялися виходити. Думали, що, може, нас обдурять, виведуть — та всіх підряд під кулемет. Звичайно, це вже потім, коли ми відчули, що це наші, російські солдати, — плакали, і сміялися, і обнімалися, і все було», — розповідає жінка.

Марія Павлова, онука ветерана праці Віри Кулагіній, також розповідає, що чотири рази писала влади з проханням виділити квиток. «Приходило звернення, прикріплене до адміністрації президента, про те, що квот немає, запрошень немає. Чекайте, може бути, коли-то вам пощастить», — говорить вона.

Через чотири роки Кулагіній пощастило: її привезли до Червоної площі. «У той момент вона була дуже рада. Ми оце досі розповідає, яка в неї гарна онука, що вона відвела її на парад Перемоги. Напевно, вона не усвідомлює, наскільки це було за останні чотири роки і за кілька днів до параду важко», — каже Марія.

За її словами, бабуся була здивована, що запрошення отримало багато людей, що не мають відносини до війни. «Кожен рік, коли вона теж дивиться на парад по телевізору, вона каже: ну, де ж ветерани? Зокрема, на задній трибуні від нас перебував Галустян з якоюсь своєю командою з Comedy, я не знаю, чесно кажучи», — говорить Павлова.

Кожен рік на трибунах на Червоній площі відзначаються десятки зірок різної величини, спортсмени і чиновники різних мастей. Ось тільки в минулому році: новоспечений росіянин Стівен Сігал, актриса Катерина Клімова, виконавиця головних ролей у фільмах про військовому часу, і шестирічні діти Філіпа Кіркорова. Хто саме розподіляє квоти на відвідування параду, скільки загалом місць для ветеранів виділено на трибунах — чи не конфіденційна інформація, пише «Дощ».

«Це таємниця за сімома печатками. Цим займається адміністрація президента, вона запрошує ветеранів. Ми представляємо туди (списки), а кому дадуть, вони визначають», — прокоментував помічник голови Російського союзу ветеранів Микола Роянов.