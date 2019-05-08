Як на чортовому колесі. Нова російська катастрофа, і пішло старе кіно з кінотеатр повторного фільму. Одні і ті ж види. Москвичі несуть квіти… Мурманчане несуть квіти та іграшки…

Дуже добре у наших людей це виходить. Носити квіти. Ставити вінки. Вшановувати пам’ять. Ходити ходами з фото померлих. Стояти зі скорботними особами. Думати, невідомо про що. Ставити свічки за упокій. Хреститися. Співчувати в мережах. «Мокрий» «Курськ», «сухий» літак, гірка «Зимова вишня» і так далі — з двадцятирічним путінським вибоїнах. Це наш народ освоїв досконало — шанувати пам’ять тих, хто загинув у результаті діяльності чергових «ефективних менеджерів».

Культура кладовища — це і є головна народна культура нашої країни. Все в якихось вдячних спогадах про померлих і печалях про невинно постраждалих. Не зрозумій за що.

Поносили квіти і геть з голови. Далі — життя, як з чистого аркуша. Ні висновків, ні причин, ні наслідків. Нічого не цікаво. Встали в звичайну колію.

Центр існування нашої країни — Меморіал. Чого-небудь. Неважливо.

Територія живуть, але не живих.