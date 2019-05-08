«Житомирський бронетанковий завод» закуповував деталі в РФ через компанію представника Порошенко

Держпідприємство «Житомирський бронетанковий завод» через фірми-посередники закуповувало російські комплектуючі та запчастини до бронемашинам. Справу розслідує регіональне управління Служби безпеки, повідомляє видання 368.media.

За даними слідства, менеджери оборонного заводу в 2017 році

купували деталі до БМП-1 і БМП-2, якість яких не відповідає нормам.

«Закуповувалися стартери, насоси, регулятори напруги,

компресори, електродвигуни. Всі деталі виробляються тільки на підприємствах

РФ. При цьому вони вже були у вживанні. Приватна компанія проводила їх

косметичний ремонт і продавала заводу як нові», – пише ЗМІ.

Зазначається, що операції проводилися через столичну

«Донбасинвест Груп» (директор Антон Михайлов), засновник якої Дмитро

Кочергін в 2014 році був довіреною особою чинного президента Петра

Порошенко.

«Для легалізації появи товарів спеціального призначення,

завищення їх вартості, фірма залучила низку підконтрольних компаній:

«Технотранс-СВ», «Укрспецприлад», «Прайм полімер Україна» і «Интерпрайс Груп».

З ними «Донбасинвест Груп» проводила безтоварні операції», – зазначає ЗМІ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що НАБУ долучило до матеріалів розслідування про незаконні схеми в оборонній сфері листування фігурантів.