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«Житомирський бронетанковий завод» закуповував деталі в РФ через компанію представника Порошенко

08.05.2019

Держпідприємство «Житомирський бронетанковий завод» через фірми-посередники закуповувало російські комплектуючі та запчастини до бронемашинам. Справу розслідує регіональне управління Служби безпеки, повідомляє видання 368.media.

За даними слідства, менеджери оборонного заводу в 2017 році
купували деталі до БМП-1 і БМП-2, якість яких не відповідає нормам.

«Закуповувалися стартери, насоси, регулятори напруги,
компресори, електродвигуни. Всі деталі виробляються тільки на підприємствах
РФ. При цьому вони вже були у вживанні. Приватна компанія проводила їх
косметичний ремонт і продавала заводу як нові», – пише ЗМІ.

Зазначається, що операції проводилися через столичну
«Донбасинвест Груп» (директор Антон Михайлов), засновник якої Дмитро
Кочергін в 2014 році був довіреною особою чинного президента Петра
Порошенко.

«Для легалізації появи товарів спеціального призначення,
завищення їх вартості, фірма залучила низку підконтрольних компаній:
«Технотранс-СВ», «Укрспецприлад», «Прайм полімер Україна» і «Интерпрайс Груп».
З ними «Донбасинвест Груп» проводила безтоварні операції», – зазначає ЗМІ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що НАБУ долучило до матеріалів розслідування про незаконні схеми в оборонній сфері листування фігурантів.

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