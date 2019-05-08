«Житомирський бронетанковий завод» закуповував деталі в РФ через компанію представника Порошенко

Держпідприємство «Житомирський бронетанковий завод» через фірми-посередники закуповувало російські комплектуючі та запчастини до бронемашинам. Справу розслідує регіональне управління Служби безпеки, повідомляє видання 368.media.
За даними слідства, менеджери оборонного заводу в 2017 році
купували деталі до БМП-1 і БМП-2, якість яких не відповідає нормам.
«Закуповувалися стартери, насоси, регулятори напруги,
компресори, електродвигуни. Всі деталі виробляються тільки на підприємствах
РФ. При цьому вони вже були у вживанні. Приватна компанія проводила їх
косметичний ремонт і продавала заводу як нові», – пише ЗМІ.
Зазначається, що операції проводилися через столичну
«Донбасинвест Груп» (директор Антон Михайлов), засновник якої Дмитро
Кочергін в 2014 році був довіреною особою чинного президента Петра
Порошенко.
«Для легалізації появи товарів спеціального призначення,
завищення їх вартості, фірма залучила низку підконтрольних компаній:
«Технотранс-СВ», «Укрспецприлад», «Прайм полімер Україна» і «Интерпрайс Груп».
З ними «Донбасинвест Груп» проводила безтоварні операції», – зазначає ЗМІ.
Раніше SKELET-info повідомляв, що НАБУ долучило до матеріалів розслідування про незаконні схеми в оборонній сфері листування фігурантів.