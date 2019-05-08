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Крістофер Нолан зніме свій новий фільм в Естонії

08.05.2019

Свій новий фільм Крістофер Нолан знімає не десь за океаном чи в Західній Європі, а зовсім поруч з нами — в Естонії.

Перші підозри про цьому виникли, коли місцева кіностудія Allfilm опублікувала оголошення про набір акторів масових сцен.

І хоча в оголошенні про режисера «Дюнкерка» і «Интерстеллара» не сказано ні слова, фінська кінокритик Каллі Киннунена підтвердив, що це саме його проект, зйомки пройдуть влітку в Талліні і Нарві.

Назва картини студія Warner Bros. ще не оголошувала, але вже відомо, що це буде великобюджетний проект, реліз якого запланований на 17 липня 2020 року. Згідно джерел, це буде суміш романтичного трилера «На північ через північний захід» Альфреда Хічкока і «Початку», а ролі у фільмі зіграють Джон Девід Вашингтон, Роберт Паттінсон і Елізабет Дебики.

Не можу не сказати ущипливо, що на місці Естонії могли б бути ми. Такі справи.

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