Волинському депутату вночі кинули на подвір’я вибухівку

Вночі на подвір’ї депутата Волинської обласної ради Анатолія Буська у Камінь-Каширському стався вибух через підкинутий невідомими предмет.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook голова Волинської обласної держадміністрації Олександр Савченко.

«Сьогодні уночі 8 травня 2019 року у м. Камінь-Каширський на подвір’я депутата Волинської обласної ради Анатолія Буська невідома особа кинула предмет, який вибухнув», – йдеться у повідомленні.

За словами Савченка, внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Пошкоджено фасад будинку, вікно та металевий паркан.

«Вважаю, що інцидент є або спробою залякати, або спробою розхитати ситуацію в регіоні в час, коли влада в країні переходить від діючого президента до новообраного», – зазначив голова ОДА.

Він закликав силовиків посилити оперативно-розшукові заходи для розслідування цієї події та превенції подібних виявів у майбутньому, а волинян – бути пильними, не піддаватися на провокації, та в разі отримання інформації, яка може допомогти слідству, невідкладно повідомляти про це правоохоронні органи.

Анатолій Бусько обраний депутатом Волинської обласної ради на виборчому окрузі № 8 від Волинської обласної партійної організації «Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина». Член фракції «Батьківщина» в обласній раді. Член постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики.